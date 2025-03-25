BIST 9.697
DOLAR 37,99
EURO 41,14
ALTIN 3.690,88
HABER /  GÜNCEL

AJet duyurdu! İlk uçuş gerçekleşti, direkt seferler haftada 4 gün yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AJet duyurdu! İlk uçuş gerçekleşti, direkt seferler haftada 4 gün yapılacak

 AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Abone ol

Bişkek'e dün yapılan ilk uçuş öncesinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen törene, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile AJet ve havalimanı yönetimi katıldı.

Törenin ardından ilk sefere katılan yolculara uçakta ikramlarda bulunuldu. 5 saat süren yolculuğun ardından uçak, Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı.

 AJet, uçuş ağını büyütüyor

AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Manas Uluslararası Havalimanı'na direkt seferleri, haftada 4 gün yapılacak.

 AJet'in İstanbul-Bişkek seferleri nisan ayı itibarıyla haftada 5 güne çıkacak.

AJet, ilk uçuşunu 31 Mart 2024'te yapmasından bu yana, İstanbul-Bişkek hattıyla yurt dışı uçuş ağına 15'inci yeni dış hattını ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
1000 TL fark ne zaman yatacak? Kritik gün belli oldu
1000 TL fark ne zaman yatacak? Kritik gün belli oldu
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Novartis Türkiye, MS Çalışma Grubu ile iyi niyet anlaşması imzaladı
Novartis Türkiye, MS Çalışma Grubu ile iyi niyet anlaşması imzaladı
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri kınıyorum
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri kınıyorum
Yavaş: Anneye saygısızlık, protesto değil seviyesizliktir
Yavaş: Anneye saygısızlık, protesto değil seviyesizliktir
İsrail ordusu Oscar ödüllü belgesel ekibindeki Filistinliyi tutukladı
İsrail ordusu Oscar ödüllü belgesel ekibindeki Filistinliyi tutukladı
Bakan Şimşek, TCMB'nin "NDF işlemlerine" başlamasını değerlendirdi
Bakan Şimşek, TCMB'nin "NDF işlemlerine" başlamasını değerlendirdi
Dusan Tadic, tarihe geçerek "dalya" demeye hazırlanıyor
Dusan Tadic, tarihe geçerek "dalya" demeye hazırlanıyor
Trabzon'da denizde ceset bulundu
Trabzon'da denizde ceset bulundu
Medipol Mega Hastanesinden astım ve KOAH hastalarına "çöl tozu" uyarısı
Medipol Mega Hastanesinden astım ve KOAH hastalarına "çöl tozu" uyarısı
Dilek İmamoğlu: Annelerin hatırasına saldırmak vicdana sığmaz
Dilek İmamoğlu: Annelerin hatırasına saldırmak vicdana sığmaz
Bakan Işıkhan duyurdu! 16 ilaç daha SGK'nin geri ödeme listesine alındı
Bakan Işıkhan duyurdu! 16 ilaç daha SGK'nin geri ödeme listesine alındı