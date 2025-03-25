AJet duyurdu! İlk uçuş gerçekleşti, direkt seferler haftada 4 gün yapılacak
AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ilk uçuşunu gerçekleştirdi.Abone ol
Bişkek'e dün yapılan ilk uçuş öncesinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen törene, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile AJet ve havalimanı yönetimi katıldı.
Törenin ardından ilk sefere katılan yolculara uçakta ikramlarda bulunuldu. 5 saat süren yolculuğun ardından uçak, Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı.
AJet, uçuş ağını büyütüyor
AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Manas Uluslararası Havalimanı'na direkt seferleri, haftada 4 gün yapılacak.
AJet'in İstanbul-Bişkek seferleri nisan ayı itibarıyla haftada 5 güne çıkacak.
AJet, ilk uçuşunu 31 Mart 2024'te yapmasından bu yana, İstanbul-Bişkek hattıyla yurt dışı uçuş ağına 15'inci yeni dış hattını ekledi.