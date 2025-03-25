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Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı! Kışkırtma detayı

Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı! Kışkırtma detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye’de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır"

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