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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Polisler yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Polisler yaralı

 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kazada, motosikletli 2 polis memuru yaralandı.

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Beşiktaş'tan Üsküdar istikametine seyreden motosikletli polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken henüz bilinmeyen nedenle aracın kontrolünü kaybetti.

Motosikletin devrilmesi sonucu düşen 2 polis memuru yaralandı. Yoldaki sürücülerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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