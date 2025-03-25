15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Polisler yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kazada, motosikletli 2 polis memuru yaralandı.Abone ol
Beşiktaş'tan Üsküdar istikametine seyreden motosikletli polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken henüz bilinmeyen nedenle aracın kontrolünü kaybetti.
Motosikletin devrilmesi sonucu düşen 2 polis memuru yaralandı. Yoldaki sürücülerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.