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Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel'den flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel'den flaş açıklama

CHP lideri Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Özel, "Ben içerde 3 tane aslanla görüştüm." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ziyaret etti. 

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Maalesef Silivri'deyiz. Son seçimlerde ekonominin yüzde 80'ine nüfusun yüzde 65'ine hitap eden partinin genel başkanı, biraz önce Silivri'de 3 kez artan oylarla belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu Resul Emrah Şahan'ı ve Murat Çalık'ı ve Gezi tutuklularından Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettim." dedi.

"Ben içinde bulunduğum atmosferden Türkiye'yi yönetenler adına utanıyorum. Onlar bükemedikleri bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar." diye tepki gösteren Özel, pazar günkü ön seçimi işaret etti. 

"3 tane aslanla görüştüm"

NTV'de yer alan habere göre Özel, "Hesap etmedikleri geçen pazar günü bütün dünyanın ilgisini Türkiye'ye çeken 15,5 milyon insan. Şimdi bütün dünya basını peşimizde. 19 Mart sivil darbe girişimi yine milletin iradesiyle sokaklara milletin dökülmesiyle engellenmiştir." diye konuştu. 

 Özel, "Ben içerde dimdik kendileriyle aileleriyle gurur duyan korkmayan sadece korkakların korktuğu 3 tane aslanla görüştüm. Bundan sonra o fotoğraf tarihe kaldı. 15,5 milyon kişi koşa koşa gittiler. Demokrasi devrimi rüzgarı Ekrem Bey'in arkadaşlarımızın arkasındadır." ifadelerini kullandı. 

"Bayramlaşma olmayacak"

Özel, Ramazan Bayramı'nda siyasi partilerle bayramlaşmayacaklarını da sözlerine ekledi.

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