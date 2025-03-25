Kastamonu'da eşini öldüren polis için istenen ceza belli oldu

Kastamonu'da eşini öldüren polis memurunun yargılanmasına devam edildi. Polisin aldadıldım saunmasına karşın savcılık, sanığın evlilik sürecinde eşini aldattığının belirlendiğini belirterek, sanığın tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Ender T. ile öldürülen Burçin Sevgi T'nin yakınları ve avukatlar katıldı.

Sanık Ender T. savunmasında, eşinin kendisini aldattığını ancak onu affettiğini öne sürerek, "Keşke daha önce affetmeseydim, olay buraya kadar gelmezdi." dedi.

Burçin Sevgi T'nin avukatı ise sanık Ender T'nin telefonunda yapılan incelemede farklı kadınlarla birlikte olduğunu gösteren yazışmaların tespit edildiğini ifade ederek, "Sadakatli olursanız karşı taraftan da sadakat beklersiniz. Sanık savunmalarında sürekli öldürdüğü kadının kendisini aldattığını ve farklı erkeklerle ilişki kurduğunu iddia ediyor. Fakat telefon kayıtlarında asıl aldatan kişinin sanığın kendisinin olduğunu görüyoruz. Sanık, öldürdüğü kadını defalarca aldatmış." diye konuştu.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın evlilik sürecinde başka kadınlarla görüştüğünü ve bu durumun tanık anlatımları ve mesaj içeriklerinden anlaşıldığını belirtti.

"Kendisi sadakatsiz olan biri karşı tarafın sadakatsiz olduğunu ileri sürerek tahrik hükümlerinden faydalanamaz" diyen cumhuriyet savcısı, sanığın tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Ender T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da geçen yıl 15 Ekim'de, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ender T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde tartışma çıkmış, Ender T. tabancasıyla ateş ederek eşini öldürmüştü.