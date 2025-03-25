Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim geçecek?

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yerine kimin vekalet edeceği merak ediliyor. Peki en kuvvetli adaylar kimler?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çarşamba günü sandık kuruluyor. Görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin vekil tayin edileceği, 314 üyenin oylarıyla belirlenecek.

31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'ye geçti.

Tutuklamaların ardından 176'ya düşen CHP üyesine karşılık, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve bir de bağımsız üye bulunuyor.

Yani başkan vekilinin seçiminde CHP'li üyelerin oyları belirleyici olacak.

CHP'li iki ilçe başkanının ismi geçiyor

NTV'de yer alan habere göre halihazırda görevi İBB birinci Başkan Vekili Nuri Aslan yürütüyor. Kulis haberlerinde Ekrem İmamoğlu'na vekalet etmek üzere CHP'li iki ilçe başkanının ismi geçiyor; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece'de yedinci kez seçilen Hasan Akgün.

Belediye Kanunu'na işaret etti

NTV'ye konuşan CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, büyükşehir belediyeler kanununun 5126. maddesini hatırlattı.

Buna göre, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamıyor.