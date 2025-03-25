Vodafone Pay, TROY işbirliğiyle çipli kartını kullanıma sundu

Vodafone, ödeme platformu Vodafone Pay'in ürün yelpazesini genişleterek çipli kart seçeneğini müşterilerinin kullanımına sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Visa markasının ardından ödeme yöntemi TROY ile de işbirliği yapan Vodafone Pay, müşterilerine yeni çipli Vodafone Pay Kart ile hizmet vermeye başladı. Yeni çipli kartla, POS cihazlarında temassız ve hızlı ödeme yapılabilecek.

Vodafone Pay Uygulaması üzerinden hesabını doğrulayan kullanıcılar, kart işlem limitini 2 bin liradan 50 bin liraya kadar yükseltebilecek. Doğrulama işlemi, uygulama içindeki "Hesabını Doğrula" seçeneği üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Vodafone Pay Kart sahipleri, alışverişleri üzerinden yüzde 10 oranında nakit iade kazanabilecek. Aylık toplam 3 bin 500 liraya kadar iade alınabilecek kampanya, uygulamadaki "Kampanyalar" menüsünden aktive ediliyor.

Nakit iadeler, hem çevrim içi hem de fiziksel mağazalarda yapılan harcamalarda geçerli olacak. İade tutarları, işlemden sonraki 24 saat içinde Vodafone Pay hesabına aktarılacak ve kullanıcılar kısa mesaj ile bilgilendirilecek.

"Bankalararası Kart Merkezi üyeliğimizi tamamladık"

Kredi kartı kullanmayı tercih etmeyen ve yüklediği kadar harcamak isteyen kullanıcıların tercih ettiği ön ödemeli Vodafone Pay Kart, fiziksel ve sanal kart olarak kullanılabiliyor.

Vodafone Pay Sanal Kart ücretsiz oluşturulabiliyor. Kullanıcılar, Vodafone Pay Kart'a bakiye yükleyerek kampanyalardan faydalanabiliyor ve harcadıkça nakit hediye kazanabiliyor.

Vodafone Pay Fiziksel Kart ise Vodafone mağazalarından, bayilerinden ve anlaşmalı pazaryerlerinden temin edilebiliyor. Vodafone Pay'in harcadıkça kazandıran dünyasından faydalanmak için Vodafone'lu olmak gerekmiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 12 yaş üstü herkesin operatörden bağımsız dakikalar içinde kayıt olabileceği Vodafone Pay ile finansal işlemleri kolay ve güvenli hale getirdiklerini belirtti.

Şahin, şirketin 9,1 milyon müşterisine yenilikçi çözümlerle ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında farklılaşmış deneyim sunduklarını aktardı.

Toplumun her kesimindeki müşterileri kapsayacak şekilde yenilikçi bakış açısıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam ettiklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, Visa ile işbirliğimizden sonra şimdi de TROY ile işbirliği gerçekleştirdik. Bu kapsamda Vodafone Pay Kart, kart sahibinin insiyatifine göre Visa veya TROY olarak sağlanacak. Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ olarak Bankalararası Kart Merkezi üyeliğimizi de tamamladık. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.