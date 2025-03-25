Devlet Bahçeli entübe edildi iddiasıyla ilgili peş peşe iki açıklama

Gazeteci Can Ataklı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edilerek bitkisel hayata girdiğini iddia etti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ve MHP'den konuyla ilgili yalanlama geldi.

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Gazeteci Can Ataklı'nın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönündeki iddialarına yönelik açıklama geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

MHP'den de yanıt var

MHP'nin sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan da Ataklı'ya "Senin MHP’li kaynağın olamaz. Çünkü her MHP’li seni gördüğü yerde suratına tükürür. Alçak adam!" diye yanıt verdi. Özkan bir diğer yanıtında da "Yalanlarınızla boğulun!" dedi.