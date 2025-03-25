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Çanakkale'de çalıntı araçla kaza yapan kişi öldü

Çanakkale'de çalıntı araçla kaza yapan kişi öldü

Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyoneti kullanan kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası, kamyonetin çalıntı olduğu ve hayatını kaybeden kişinin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

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Ezine'den Çanakkale yönüne giden Efkan Orhan (36) idaresindeki 16 BCK 620 plakalı kamyonet, Dümrek köyü yol ayrımındaki kaldırıma çarptı.

Kontrolden çıkan kamyonet, yolun sağ tarafında bulunan alt geçide düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Efkan Orhan'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan kazayla ilgili incelemesini genişleten jandarma ekipleri, kamyonetin Balıkesir'in Edremit ilçesinden çalındığını tespit etti.

Kamyonet sahibi D.P'nin Edremit Polis Merkezine aracının çalıntı ihbarında bulunduğu, kazada hayatını kaybeden Efkan Orhan'ın da sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.

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