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Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlayan bilirkişiye ilişkin şikayetine dair kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen kararda, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu, müşteki; bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın ise şüpheli olarak yer aldı.

Söz konusu kararda, bilirkişi hakkında soruşturmaya başlanılmış ise de mahkeme dosyalarındaki hususlarla ilgili devam eden ve karar verilmiş yargılama faaliyetine müdahale anlamına gelebilecek herhangi bir soruşturma işleminin kanunen yapılamayacağı, aksi halde yargılamanın bağımsızlığının sağlanamayacağı belirtildi.

Dosya tarafınca bilirkişi raporunun ve benzeri delillerin hukuka aykırı olduğunun savunulduğu, devam eden yargılama aşamalarında ilgili dosyaya sunulması sonucu hakim tarafından değerlendirilecek kararda herhangi bir hukuka aykırılığa neden olan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunabileceği ifade edildi.

Kararda, İmamoğlu'nun avukatının sunduğu dilekçede Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyada bilirkişinin hazırladığı raporun hukuka ve gerçeğe aykırı hususlar içerdiği beyan edildiği ve bu gerekçeyle şikayetçi olunduğu belirtildi.

Yargılamanın devam etmesi nedeniyle mahkemelerin takdirinde olan bilirkişi raporlarının hukuka aykırı olup olmadığının Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından denetlenemeyeceğine ve soruşturulamayacağına, takdir makamının doğrudan mahkemeler olduğuna dikkati çekilen kararda, kovuşturmaya yer olmadığı vurgulandı.

Kararda, bilirkişi hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüpheye ulaşılabilecek herhangi bir somut delil bulunmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle iddianame hazırlamıştı.

İddianame kapsamında, İmamoğlu'nun 12 Haziran'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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