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Kars'ta iki otomobil çarpıştı, biri diğerinin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

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Kars'ta iki otomobil çarpıştı, biri diğerinin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kars'ta iki otomobil çarpıştı, biri diğerinin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

İl merkezinden Arpaçay ilçesi yönüne giden Tolga Akbaba yönetimindeki 06 Y 5425 plakalı otomobil, Arpaçay yol ayrımında Ali Aydın'ın kullandığı 35 BAU 406 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kars'ta iki otomobil çarpıştı, biri diğerinin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

Çarpmanın etkisiyle Aydın'ın kullandığı araç, Akbaba yönetimindeki otomobilin üzerine düştü.

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Kars'ta iki otomobil çarpıştı, biri diğerinin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kars'ta iki otomobil çarpıştı, biri diğerinin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Ali Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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