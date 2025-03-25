Merkez'in rezervleri 3 günde 27 milyar dolar eridi

Bankacıların hesaplamalarına göre, Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonu, İmamoğlu’nun gözaltısıyla başlayan süreçteki döviz satışlarıyla üç günde yaklaşık 27 milyar dolar azaldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net döviz pozisyonu, 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan siyasi hareketliliğin ardından, yalnızca üç günde yaklaşık 26,7 milyar dolar azaldı. Piyasalarda yaşanan sert dalgalanma ve dövize olan yoğun talep, TCMB'nin rezervlerinden önemli miktarda erimeye yol açtı.

TCMB'DEN ÜÇ GÜNDE 26,7 MİLYAR DOLARLIK MÜDAHALE

TCMB bilanço verilerine göre, 21 Mart Cuma günü gerçekleştirilen döviz satışları 12,5 milyar dolarlık bir azalmaya neden oldu. Bu tutar, tek bir günde yapılan en yüksek müdahalelerden biri olarak dikkat çekti.

Öncesinde, 19 Mart Çarşamba günü – Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün – net döviz pozisyonundaki düşüş 11,2 milyar dolar olarak açıklanmıştı. 20 Mart Perşembe günü ise bu rakam 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece üç günlük toplam düşüş 26,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Uzmanlar, söz konusu satışların doğrudan piyasaya müdahale ya da rezervden yapılan yönlendirmelerle gerçekleşmiş olabileceğini, bu ölçekte bir azalışın genellikle döviz arz-talep dengesinde ciddi bir sarsıntıya işaret ettiğini belirtiyor.

DOLAR 42 TL’Yİ GÖRDÜ, TCMB MÜDAHALE ETTİ

19 Mart günü sabah saatlerinde 32 TL seviyelerinde işlem gören dolar/TL kuru, gün içerisinde sert bir yükselişle 42 TL'yi aşarak yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş, siyasi gelişmelerin yarattığı belirsizlik ortamında yatırımcıların dövize yönelmesiyle hız kazandı. TCMB’nin müdahalesi sonrası kur günü 38 TL civarında kapattı.