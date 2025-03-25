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İzmir'de taksiciye gasp! Şüpheli ve eşi otel odasında yakalandı: Gasp anı kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde bindiği taksinin şoförünü gasbettiği iddia edilen şüpheli ile eşi gözaltına alındı. Gasp anı, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin boğazını sıktığı taksi şoförüne, "Paraları çıkar, kıpırdama. Silahımı çıkarttırma, çocuğum için yapıyorum. Sana zarar vermeyeceğim." dediği duyuluyor. Taksicinin ise "Yemin ediyorum vereceğim. Allah belamı versin başka yok. Yemin ederim, işe yeni çıktım." diyerek karşılık verdiği kayıtlara yansıdı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü Tayfun Özişseven'i (55) darbedip, yaklaşık 2 bin lirasını gasbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Suç Analiz Merkezi büro amirlikleri ile İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, olayı T.Ç'nin (29) gerçekleştirdiği belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla, şüpheli T.Ç. ve eşi İ.G.Ç'yi (25) saklandıkları otel odasında yakaladı.

Aramalarda, 2 bin lira ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Taksi şoförü Tayfun Özişseven (55), önceki gün Eşrefpaşa'dan Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ne gideceğini belirten yolcuyu aracına almıştı. Bir süre sonra araçtan inmek istediğini söyleyen şüpheli, boğazını sıktığı taksi şoförü Özişseven'in üzerindeki yaklaşık 2 bin lirayı gasbederek olay yerinden uzaklaşmıştı. Özişseven, olaydan sonra Gümüşpala Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulunmuştu.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin boğazını sıktığı taksi şoförüne, "Paraları çıkar, kıpırdama. Silahımı çıkarttırma, çocuğum için yapıyorum. Sana zarar vermeyeceğim." dediği duyuluyor. Özişseven'in ise "Yemin ediyorum vereceğim. Allah belamı versin başka yok. Yemin ederim, işe yeni çıktım." diyerek karşılık verdiği kayıtlara yansıdı. Şüpheli parayı aldıktan sonra araçtan inerken, şoförün panikle olay yerinden uzaklaştığı ve telefonla yakınlarını arayıp durumu aktardığı görülüyor.

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