Hamas'tan dünya kamuoyuna gösteri çağrısı

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te yeniden saldırılarını artırması ve gerilimi tırmandırması nedeniyle Filistin toprakları ve dünya başkentlerinde geniş çaplı gösteriler düzenleme çağrısında bulundu.

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Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızı, ümmetimizi ve dünyanın özgür insanlarını 28, 29 ve 30 Mart tarihlerinde, halkımızın mücadelesine desteğe, işgalciler ve destekçilerini protesto etmeye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail’in, Gazze halkına yönelik barbarca saldırılarını artırdığı, Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki suçlarını sürdürdüğüne vurgu yapılarak, tüm bunların ABD’nin tam desteği ve uluslararası camianın sessizliğinin gölgesinde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Tüm kent ve başkentlerde protesto yürüyüşleri ve dayanışma etkinliklerini artırma çağrısı yapılan açıklamada, “Katliamları, abluka ve açlık politikalarını durdurmak için her türlü baskı aracını kullanalım. Gazze’yi destekleyelim, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın direnişini güçlendirelim, işgalcinin ve onu destekleyenlerin suçlarını ortaya koyalım.” ifadelerine yer verildi.

- ⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 408'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.