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TCMB Başkanı Karahan: Kur oynaklığının azalmasıyla döviz talebi geriledi

TCMB Başkanı Karahan: Kur oynaklığının azalmasıyla döviz talebi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 'Piyasa kuralları çerçevesinde gereken her şey yapılacak, piyasalardaki çalkantı geçici' dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılarla telekonferans görüşmesi gerçekleştiriyor.

TCMB Başkanı Karahan, piyasalardaki çalkantının geçici olduğunu ifade ederek, "Piyasa kuralları çerçevesinde gereken her şey yapılacak" dedi.
TCMB Başkanı Karahan, yerlilerin dolarizasyonunun devam edip etmeyeceğine dair düşüncelerinin sorulması üzerine "Araştırmalarımıza göre yerlilerin kararları döviz piyasasındaki volatilite ve TL'nin getirisine göre değişmektedir. Yerli talebindeki ilk ivmelenme mevcut gelişmeler nedeniyle artmış ancak daha sonra getirisinin yükselmesiyle ve kur oynaklığının azalmasıyla döviz talebi azalmıştır" dedi.

Karahan, Türkiye'nin reel efektif kur bazlı dezenflasyon stratejisinin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise "TCMB'nin dezenflasyon stratejisi kura bağlı değildir. Burada arz ve talep yönlü faktörler önemli rol oynamaktadır. Talep koşulları iyileştikçe enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz. Döviz sepetinde yüzde 4 civarı bir aylık değer kaybı oluşmuştur. Yüzde 30-40 civarı bir geçişkenlik ile enflasyon üzerindeki etkiyi hesaplayabilirsiniz" yanıtını verdi.

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