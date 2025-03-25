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İBB soruşturması: 3 inşaat şirketine el konuldu

İBB soruşturması: 3 inşaat şirketine el konuldu

İBB'ye yönelik mali soruşturma kapsamında Furkan Remzi Ceylan üzerinde gözüken İSCON, Ali Nuoğlu'na ait Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat şirketlerine el konuldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara ilişkin gelişmeler sürüyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden olan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'na ait üç şirket hakkında daha karar çıktı.

Buna göre, Furkan Remzi Ceylan'ın şirketi İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu'na ait olduğu belirlenen Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

İMAMOĞLU'NUN ŞİRKETİNE DE EL KONULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz gün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulmuştu.

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