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Bakan Şimşek'ten kritik görüşme sonrası enflasyon mesajı

Bakan Şimşek'ten kritik görüşme sonrası enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılar ile görüşmesinde, yaşanan siyasi gelişmelerin ekonomiye etkisini ele aldı. Bakan Şimşek, gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını söyledi.

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Türkiye, ekonomide geçen hafta yaşanan gelişmelerin ardından önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüştü. Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirdi.

"ENFLASYONDA KALICI HASAR OLUŞMAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılar ile görüşmesinde, yaşanan gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağını söyledi. Şimşek konuşmasının devamında, "Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz" şeklinde ifade etti ve "Cumhurbaşkanı'nın ekonomik programa desteği tamdır" dedi.

Finansal piyasalardaki volatilitenin azalacağını vurgulayan Bakan Şimşek, "Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır" şeklinde altını çizdi ve "Talep gelirse TCMB döviz rezervlerini desteklemek için döviz cinsinden borçlanma yapabiliriz" dedi.

ŞİMŞEK: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, görevine devam ettiğini ve Türkiye'nin ekonomik programını hayata geçirmek için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti. Şimşek, ekonomideki riskleri ve fırsatları yönetmek için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

TCMB BAŞKANI KARAHAN: DÖVİZ SEPETİNDE AYLIK YÜZDE 4 KAYIP OLUŞTU

TCMB Başkanı Karahan ise yabancı yatırımcılar ile görüşmesinde, TCMB'nin dezenflasyon stratejisinin reel kura bağlı olmadığını söylerken, "Döviz sepetinde aylık yüzde 4 kayıp oluştu" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

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