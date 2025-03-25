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Dünyaca ünlü kaleci Muslera'nın yerine geliyor!

Dünyaca ünlü kaleci Muslera'nın yerine geliyor!

Sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerine Galatasaray'ın Alisson Becker'i gündemine aldığı iddia edildi.

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Galatasaray'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'ya veda etmesi beklenirken yerine kimin geleceği merak konusu.

Alisson Becker, Galatasaray'ın gündeminde

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların gündemine Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'i aldığı iddia edildi.

Haber Global'de yer alan habere göre, Muslera'nın yerine 1 numaralı aday olan Alisson Becker için harekete geçildi.

Transferde Taffarel'den yardım alınacak

Sarı-kırmızılıların bu transferde Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yapan eski kalecisi Claudio Taffarel'den yardım alacağı belirtildi. 32 yaşındaki Alisson'un da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı. 

Brezilyalı kalecinin Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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