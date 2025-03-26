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Yunan ordusunun geçit töreninde atılan küstah slogana Türkiye'den tepki

Yunan ordusunun geçit töreninde atılan küstah slogana Türkiye'den tepki

Yunanistan Bağımsızlık Günü geçit töreni sırasında askerlerin attığı "Kıbrıs Yunan'dır. Türkiye s.... git." sloganı büyük tepki çekti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurguladı.

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Yunanlıların 1821’de Osmanlı İmparatorluğu’na karşı isyanını simgeleyen 25 Mart Milli Bayramı kutlamaları çerçevesinde dün Atina’da yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile Başbakan Kiriakos Miçotakis’in de hazır bulundukları askeri geçit töreninde, Yunan Deniz Piyade Okulu öğrencileri, Kıbrıs ve Türkiye aleyhinde küstah ve çirkin slogan attılar.

Skandal slogana Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurguladı.

"Kabul edilemez"

Kaynaklardan konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kaynaklar, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini bildirdi.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı derhal harekete geçti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı konuya ilişkin disiplin soruşturması başlatmaya karar verdi.

Yunanistan muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA da atılan sloganları kabul edilmez bularak, olayın araştırılmasını istedi.

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