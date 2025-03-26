İstanbul'da kapatılan metro hatlarıyla ilgili yeni karar

İstanbul Valiliğin kararıyla dün akyam kapatılan, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişli istasyonuyla beraber F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, bu sabah yeniden işletmeye açıldı.

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Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının Valiliğin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını bildirmişti.



Bu sabah yapılan açıklamada da "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır." denildi.