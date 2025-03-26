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İsrailli esir yakınları, Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti

İsrailli esir yakınları, Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti

İsrailli esir yakınları, Batı Kudüs'te düzenledikleri gösteride Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti.

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Times of Israel'in haberine göre, İsrail Meclisi (Knesset) önünde ve Batı Kudüs'ün çeşitli noktalarında toplanarak Gazze'de savaşın sona erdirilerek esirlerin geri getirilmesini talep eden, 2025 bütçesini ve İsrail hükümetinin politikalarını protesto eden gruplara polis müdahale etti.

Farklı taleplerle çeşitli noktalarda toplanan gruplar, hükümetten Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşmaya varılması ve bütçenin halkın ihtiyaçlarına uygun şekillenmesi gibi isteklerde bulundu.

Askeri baskı esirleri öldürüyor

Gazze'de esir takasıyla Hamas'ın serbest bıraktığı esirlerden Yarden Bibas'ın kız kardeşi Ofri Bibas Levy, başbakanlık konutu yakınlarındaki protestoda yaptığı konuşmada, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Bibas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'ye saldırıları sona erdirmesi çağrısında bulunarak, "Askeri baskı esirleri öldürüyor, askeri baskı kayıpları artırıyor." diye konuştu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gazze'de ölen İsrailli esirlerden Itzik Elgert'in kardeşi Danny Elgert de yaptığı konuşmada, Netanyahu'yu "beceriksizlikle" suçlayarak, "Halk kaçırılanları istiyor. Halk demokrasi istiyor. Halk bir devlet soruşturma komisyonu talep ediyor. Halk savaş istemiyor. Halk kapsamlı bir anlaşma istiyor." ifadelerini kullandı.

Göstericiler trafiğin akışını engelledi

Batı Kudüs'ün çeşitli noktalarında toplanan göstericiler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Araçlarını yollara park ederek ve yollara uzanarak trafiğin akışını engelleyen protestocuları, İsrail polisi sürükleyerek götürdü.

Walla internet sitesinin haberine göre, gösteriler nedeniyle Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir meclise yürüyerek gitmek zorunda kalırken, Savunma Bakanı Yisrael Katz ise meclise helikopterle ulaştı.

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