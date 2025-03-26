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Yemen'deki Husiler, İsrail ve Kızıldeniz'de askeri operasyon yaptıklarını açıkladı

Yemen'deki Husiler, İsrail ve Kızıldeniz'de askeri operasyon yaptıklarını açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD uçak gemisi USS Harry Truman ve Tel Aviv'deki İsrail'e ait askeri hedeflere yönelik 2 operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilerin sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülü açıklamasında, füze kuvvetleri, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinin, son saatlerde Kızıldeniz ve Tel Aviv'de birer ortak askeri operasyon düzenlediğini bildirdi.

Seri, Kızıldeniz'de düzenledikleri operasyonda, başta Yemen'e yönelik saldırıların başlatıldığı ABD uçak gemisi USS Harry Truman olmak üzere Kızıldeniz'deki düşman savaş gemilerini hedef aldıklarını belirtti.

Sözcü Seri, daha önce düzenlenen operasyonda ise insansız hava araçlarıyla (İHA) Tel Aviv'in Yafa bölgesindeki İsrail askeri hedeflerinin vurulduğunu ve hedeflerin doğrudan isabet alındığını ifade etti.

Husilerin, Filistin halkının direnişini desteklemeyi ve İsrail'in deniz taşımacılığını hedef almayı sürdüreceğini vurgulayan Seri, Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene kadar operasyonların devam edeceğini kaydetti.

Seri, tüm Müslümanlara, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırımını durdurmak için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin verilmesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını kaydederek, saldırılar sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da aralarında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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