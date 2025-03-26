BIST 9.650
DOLAR 38,01
EURO 41,06
ALTIN 3.704,49
HABER /  EKONOMİ

Benzine ve motorine zam geldi sırada LPG var! Tabela değişti, zamlı fiyatlar

Benzine ve motorine zam geldi sırada LPG var! Tabela değişti, zamlı fiyatlar

Benzinin litresine önceki gün zam gelmişti. Motorinde de tabela değişti. Sırada otogaz var...İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Abone ol

Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyor. Motorin fiyatı, bu gece itibarıyla 1 lira 42 kuruş arttı.

Motorinin litresi kaç lira?

Motorinin litresi İstanbul'da 46 lira 71 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş ve İzmir'de 47 lira 65 kuruştan satışa sunuluyor.

Benzine yeni zam var mı?

Benzinin litresine önceki gün 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarına göre benzine yeni bir zam beklenmiyor.

Otogaza zam bekleniyor

NTV'de yer alan habere göre otogaza perşembe günü geçerli olmak üzere 65 kuruşluk artış bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakası

Benzin:46.57 TL/LT

Motorin:46.71 TL/LT

Otogaz: 26.99 TL/LT

İstanbul Avrupa yakası

Benzin:46.72 TL/LT

Motorin:46.83 TL/LT

Otogaz:27.59 TL/LT

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da kahvehanede oturan 2 kişi vurularak öldürüldü! Saldırgan 17 yaşında
Adana'da kahvehanede oturan 2 kişi vurularak öldürüldü! Saldırgan 17 yaşında
Aile hekimliğinde yeni dönem! Bakan duyurdu yetki genişliyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! Bakan duyurdu yetki genişliyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Düşüş var
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Düşüş var
Yemen'deki Husiler, İsrail ve Kızıldeniz'de askeri operasyon yaptıklarını açıkladı
Yemen'deki Husiler, İsrail ve Kızıldeniz'de askeri operasyon yaptıklarını açıkladı
CHP kulislerini karıştıran iddia! Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
CHP kulislerini karıştıran iddia! Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
İstanbul'da kapatılan metro hatlarıyla ilgili yeni karar
İstanbul'da kapatılan metro hatlarıyla ilgili yeni karar
İsrailli esir yakınları, Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti
İsrailli esir yakınları, Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti
CHP lideri Özgür Özel'den açıklama! Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim geçecek?
CHP lideri Özgür Özel'den açıklama! Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim geçecek?
Trump'tan övgü dolu sözler: "Erdoğan iyi bir lider"
Trump'tan övgü dolu sözler: "Erdoğan iyi bir lider"
Yunan ordusunun geçit töreninde atılan küstah slogana Türkiye'den tepki
Yunan ordusunun geçit töreninde atılan küstah slogana Türkiye'den tepki
Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Fenerbahçe Beko son saniye üçlüğüyle kazandı
Fenerbahçe Beko son saniye üçlüğüyle kazandı