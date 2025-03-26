Benzine ve motorine zam geldi sırada LPG var! Tabela değişti, zamlı fiyatlar

Benzinin litresine önceki gün zam gelmişti. Motorinde de tabela değişti. Sırada otogaz var...İşte güncel akaryakıt fiyatları...Abone ol
Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyor. Motorin fiyatı, bu gece itibarıyla 1 lira 42 kuruş arttı.
Motorinin litresi kaç lira?
Motorinin litresi İstanbul'da 46 lira 71 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş ve İzmir'de 47 lira 65 kuruştan satışa sunuluyor.
Benzine yeni zam var mı?
Benzinin litresine önceki gün 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarına göre benzine yeni bir zam beklenmiyor.
Otogaza zam bekleniyor
NTV'de yer alan habere göre otogaza perşembe günü geçerli olmak üzere 65 kuruşluk artış bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu yakası
Benzin:46.57 TL/LT
Motorin:46.71 TL/LT
Otogaz: 26.99 TL/LT
İstanbul Avrupa yakası
Benzin:46.72 TL/LT
Motorin:46.83 TL/LT
Otogaz:27.59 TL/LT