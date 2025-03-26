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Alperen Şengün'den 18 sayı! NBA'de houston Rockets, Atlanta Hawks'ı yendi

Alperen Şengün'den 18 sayı! NBA'de houston Rockets, Atlanta Hawks'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 18 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi olduğu maçta Houston Rockets, Atlanta Hawks'ı 121-114 yendi.

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NBA'e 8 maçla devam edildi. Houston'daki Toyota Center'da Atlanta Hawks'ı ağırlayan Houston Rockets, rakibini 121-114 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Jalen Green, 32 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıdı. Milli basketbolcu Alperen Şengün de 18 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Atlanta Hawks'ta ise Trae Young ve Dyson Daniels 19'ar, Zaccharie Risacher 18 sayıyla oynadı.

Houston Rockets, 47 galibiyet, 26 yenilgiyle Batı Konferansı'nda 2. sıraya yerleşirken, Atlanta Hawks 35 galibiyet, 37 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 7. sırada bulunuyor.

Thunder, bu sezonki 60. galibiyetini aldı

Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 sayısıyla Sacramento Kings'i 121-105 yenen Oklahoma City Thunder, bu sezonki 60. galibiyetine ulaştı.

Thunder'da Chet Holmgren'in de 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı, Sacramento'daki Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin en çok sayı bulan ismi ise 28 sayıyla mücadele eden Keegan Murray oldu.

Üst üste 7. galibiyetini alan Oklahoma City Thunder, 60 galibiyet, 12 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın zirvesinde bulunuyor. Sacramento Kings ise 35 galibiyet ve 27 yenilgiyle Batı Konferansı'nda 9. sırada yer alıyor.

Sonuçlar

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 122-96

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 104-111

New York Knicks-Dallas Mavericks: 128-113

Miami Heat-Golden State Warriors: 112-86

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 121-114

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 103-140

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 105-121

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 111-122

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