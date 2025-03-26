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HABER /  SAĞLIK

Polenler, solunum yolu rahatsızlıklarını tetikliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Polenler, solunum yolu rahatsızlıklarını tetikliyor

 Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, polenlerin solunum yolu rahatsızlıklarını tetiklediğini belirterek, önlem almanın önemine dikkati çekti.

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Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla birlikte doğada polen miktarı artarken, alerjik hastalıklar da kendini göstermeye başlıyor. Bahar aylarında sıkça görülen hapşırık, burun akıntısı ve nefes darlığı gibi şikayetler, alerjisi olan kişilerde yaşam kalitesini düşürebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saltürk, polenlerin solunum yolunu etkileyerek alerji ve astımı tetikleyebileceğini belirtti.

Polenlerin, özellikle rüzgarla çok uzak mesafelere taşınarak solunan havaya karıştığını aktaran Saltürk, "Alerjik bünyeye sahip bireylerde öksürük, hapşırma, burun akıntısı, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi belirtilere neden olabilir. Ayrıca astımı olan hastalarda atakları tetikleyerek hastalığın kontrolünü zorlaştırabilir." ifadelerini kullandı.

Saltürk, gündüz saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması gerektiği önerisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Polenler özellikle sıcak ve kuru havalarda yoğunlaşır. Bu nedenle sabah erken saatlerde veya akşam saatlerinde dışarı çıkmayı tercih edin. Dışarıdan eve geldiğinizde kıyafetlerinizi değiştirin ve duş alın. Polenler saç ve kıyafetlere yapışarak ev içine taşınabilir. Ev ve araba filtrelerini düzenli olarak temizleyin. Özellikle mart ayında polenlerin yoğun olduğu dönemlerde filtrelerin değiştirilmesi önemlidir. Sigara ve tütün dumanından uzak durun. Sigara, alerjik reaksiyonları şiddetlendirerek solunum yollarının hassasiyetini artırabilir. Alerjisi olan bireyler mart ayı başlamadan doktora başvurmalı. Önceki yıllarda polen alerjisi yaşayan kişilerin, bahar ayları öncesinde alerji testleri yaptırarak gerekli tedaviye başlamaları önerilmektedir."

Polen alerjisinin gündelik yaşamı olumsuz etkileyebileceğini kaydeden Saltürk, bu hastalıkların okul ve iş hayatında verimi düşürebileceğini aktardı.

Saltürk, özellikle burun tıkanıklığı, nefes darlığı ve hırıltılı solunumun, günlük aktiviteleri zorlaştıracağına değinerek, "Ciddi vakalarda astım ataklarına neden olarak acil müdahale gerektirebilir. Polenler her yıl farklı yoğunlukta görülüyor. Rüzgarla geniş alanlara yayılıyor. Alerji geçmişi olan bireylerin her bahar döneminde kontrollerini ihmal etmemesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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