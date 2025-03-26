Bakan duyurdu: İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 28 Mart'ta gerçekleştirilecek.

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Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların maddi olarak rahatlaması amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri öne çekildi. Konuyla ilgili açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı. Bakan Işıkhan, normal şartlarda ayın ilk günlerinde gerçekleştirilen ödemelerin, 28 Mart 2025 Cuma günü itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

ÜÇ ÖDEME BİRDEN AYNI GÜN YAPILACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yalnızca işsizlik ve kısa çalışma ödenekleri değil, aynı zamanda yarım çalışma ödeneği ile ücret garanti fonu ödemeleri de 28 Mart’ta gerçekleştirilecek. Böylece Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara toplu ödeme yapılacak ve ekonomik anlamda bir nebze de olsa rahatlama sağlanacak.

ÖDEMELER BANKA VE PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakanlık, ödeme sürecine ilişkin teknik detayları da paylaştı. Sistemde banka hesap bilgileri bulunan vatandaşlar, ödemelerini doğrudan ilgili bankalar aracılığıyla alabilecek. Hesap bilgisi tanımlanmamış olan vatandaşların ödemeleri ise PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.