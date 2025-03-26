BIST 9.650
DOLAR 38,01
EURO 41,06
ALTIN 3.704,49
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul’da üç şirketten pay geri alım programı

Borsa İstanbul’da üç şirketten pay geri alım programı

Borsa İstanbul’da Halkbank, Turkcell ve ICU Girişim pay geri alım programı başlattı. BDDK’nın düzenlemesiyle bankalara sermaye esnekliği sağlanırken, Halkbank ve Turkcell milyarlarca liralık kaynak ayırdı.

Abone ol

Borsa İstanbul’da şirketler, piyasalardaki dalgalanmalara karşı güven artırıcı adımlar atmaya devam ediyor. Son günlerde art arda gelen pay geri alım açıklamaları, yatırımcıların dikkatini yeniden şirket stratejilerine çevirdi. Halkbank, Turkcell ve ICU Girişim, duyurdukları yeni geri alım programlarıyla sermaye piyasalarında hareketlilik yarattı.

HALKBANK’TAN 3 MİLYAR TL’LİK GERİ ALIM PROGRAMI

Kamu bankaları arasında yer alan Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla 3 milyar TL’ye kadar pay geri alım programı başlattığını duyurdu. Söz konusu program, şirketin genel kurulunda onaylandığı tarihten itibaren azami 3 yıl süreyle geçerli olacak. Banka, bu süre zarfında piyasa koşullarına bağlı olarak hisse geri alımları gerçekleştirebilecek.

Halkbank’ın bu hamlesi, hem hisse fiyatlarını desteklemek hem de yatırımcılara uzun vadeli güven vermek amacı taşıyor. Özellikle son dönemlerde finansal piyasalarda artan belirsizlikler dikkate alındığında, bu tür adımlar, şirketlerin kendi hisselerine olan güveninin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BDDK’DAN BANKALARA GERİ ALIM KOLAYLIĞI

Halkbank’ın program açıklamasının hemen ardından gelen bir diğer önemli gelişme ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) geri alımlara ilişkin kararı oldu. BDDK, bankaların geri aldıkları hisseleri çekirdek sermayeden düşmeden bilançolarında tutmalarına olanak sağlayacak yeni bir düzenleme yaptı. Bu karar, özellikle bankacılık sektöründe geri alım programlarının daha etkin ve esnek şekilde uygulanmasının önünü açıyor.

TURKCELL'DEN 8,5 MİLYAR TL’LİK DEV GERİ ALIM FONU

Geri alım programlarını duyuran bir diğer büyük şirket ise Turkcell oldu. Şirket, KAP’a yaptığı açıklamada, 8,5 milyar TL’lik bir fon ayırarak pay geri alımı yapacağını bildirdi. Geri alım süresi azami 3 yıl olarak belirlendi ve şirket, çıkarılmış sermayesinin yüzde 10’una kadar hisse alımı gerçekleştirebilecek.

Turkcell’in bu stratejik hamlesi, şirketin güçlü mali yapısını ve hissedar değerini artırma hedefini yansıtıyor. Analistler, böyle yüksek montanlı bir programın, Turkcell hisselerine kısa ve orta vadede olumlu etkide bulunabileceğini belirtiyor.

ICU GİRİŞİM DE GERİ ALIM KARARI ALDI

Borsadaki hareketlilik, ICU Girişim ile sürdü. Şirket, 26 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere azami 3 yıl sürecek bir pay geri alım programı başlatacağını duyurdu. ICU Girişim’in bu kararı, yatırımcıya verilen bir güven mesajı olarak yorumlandı.

Geri alım programı ile ICU Girişim’in, hisse fiyatlarındaki olası düşüşlere karşı önlem almayı ve şirket değerini daha stabil hale getirmeyi amaçladığı düşünülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Alperen Şengün'den 18 sayı! NBA'de houston Rockets, Atlanta Hawks'ı yendi
Alperen Şengün'den 18 sayı! NBA'de houston Rockets, Atlanta Hawks'ı yendi
 Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:Kesintisiz olarak devam edeceğiz
 Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:Kesintisiz olarak devam edeceğiz
Hakan Fidan'dan ABD'de kritik görüşme! Rubio ile bir araya geldi: Görüşmenin detayları belli oldu
Hakan Fidan'dan ABD'de kritik görüşme! Rubio ile bir araya geldi: Görüşmenin detayları belli oldu
Mustafa Varank Özgür Özel'i fena yakaladı O yerin ismi 2023 yılından beri...
Mustafa Varank Özgür Özel'i fena yakaladı O yerin ismi 2023 yılından beri...
Benzine ve motorine zam geldi sırada LPG var! Tabela değişti, zamlı fiyatlar
Benzine ve motorine zam geldi sırada LPG var! Tabela değişti, zamlı fiyatlar
Adana'da kahvehanede oturan 2 kişi vurularak öldürüldü! Saldırgan 17 yaşında
Adana'da kahvehanede oturan 2 kişi vurularak öldürüldü! Saldırgan 17 yaşında
Aile hekimliğinde yeni dönem! Bakan duyurdu yetki genişliyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! Bakan duyurdu yetki genişliyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Düşüş var
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Düşüş var
Yemen'deki Husiler, İsrail ve Kızıldeniz'de askeri operasyon yaptıklarını açıkladı
Yemen'deki Husiler, İsrail ve Kızıldeniz'de askeri operasyon yaptıklarını açıkladı
CHP kulislerini karıştıran iddia! Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
CHP kulislerini karıştıran iddia! Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
İstanbul'da kapatılan metro hatlarıyla ilgili yeni karar
İstanbul'da kapatılan metro hatlarıyla ilgili yeni karar