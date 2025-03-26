Borsa İstanbul’da üç şirketten pay geri alım programı

Borsa İstanbul’da Halkbank, Turkcell ve ICU Girişim pay geri alım programı başlattı. BDDK’nın düzenlemesiyle bankalara sermaye esnekliği sağlanırken, Halkbank ve Turkcell milyarlarca liralık kaynak ayırdı.

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Borsa İstanbul’da şirketler, piyasalardaki dalgalanmalara karşı güven artırıcı adımlar atmaya devam ediyor. Son günlerde art arda gelen pay geri alım açıklamaları, yatırımcıların dikkatini yeniden şirket stratejilerine çevirdi. Halkbank, Turkcell ve ICU Girişim, duyurdukları yeni geri alım programlarıyla sermaye piyasalarında hareketlilik yarattı.

HALKBANK’TAN 3 MİLYAR TL’LİK GERİ ALIM PROGRAMI

Kamu bankaları arasında yer alan Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla 3 milyar TL’ye kadar pay geri alım programı başlattığını duyurdu. Söz konusu program, şirketin genel kurulunda onaylandığı tarihten itibaren azami 3 yıl süreyle geçerli olacak. Banka, bu süre zarfında piyasa koşullarına bağlı olarak hisse geri alımları gerçekleştirebilecek.

Halkbank’ın bu hamlesi, hem hisse fiyatlarını desteklemek hem de yatırımcılara uzun vadeli güven vermek amacı taşıyor. Özellikle son dönemlerde finansal piyasalarda artan belirsizlikler dikkate alındığında, bu tür adımlar, şirketlerin kendi hisselerine olan güveninin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BDDK’DAN BANKALARA GERİ ALIM KOLAYLIĞI

Halkbank’ın program açıklamasının hemen ardından gelen bir diğer önemli gelişme ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) geri alımlara ilişkin kararı oldu. BDDK, bankaların geri aldıkları hisseleri çekirdek sermayeden düşmeden bilançolarında tutmalarına olanak sağlayacak yeni bir düzenleme yaptı. Bu karar, özellikle bankacılık sektöründe geri alım programlarının daha etkin ve esnek şekilde uygulanmasının önünü açıyor.

TURKCELL'DEN 8,5 MİLYAR TL’LİK DEV GERİ ALIM FONU

Geri alım programlarını duyuran bir diğer büyük şirket ise Turkcell oldu. Şirket, KAP’a yaptığı açıklamada, 8,5 milyar TL’lik bir fon ayırarak pay geri alımı yapacağını bildirdi. Geri alım süresi azami 3 yıl olarak belirlendi ve şirket, çıkarılmış sermayesinin yüzde 10’una kadar hisse alımı gerçekleştirebilecek.

Turkcell’in bu stratejik hamlesi, şirketin güçlü mali yapısını ve hissedar değerini artırma hedefini yansıtıyor. Analistler, böyle yüksek montanlı bir programın, Turkcell hisselerine kısa ve orta vadede olumlu etkide bulunabileceğini belirtiyor.

ICU GİRİŞİM DE GERİ ALIM KARARI ALDI

Borsadaki hareketlilik, ICU Girişim ile sürdü. Şirket, 26 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere azami 3 yıl sürecek bir pay geri alım programı başlatacağını duyurdu. ICU Girişim’in bu kararı, yatırımcıya verilen bir güven mesajı olarak yorumlandı.

Geri alım programı ile ICU Girişim’in, hisse fiyatlarındaki olası düşüşlere karşı önlem almayı ve şirket değerini daha stabil hale getirmeyi amaçladığı düşünülüyor.