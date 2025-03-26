AKOM'dan tarihli uyarı: Çamur yağacak

Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu Türkiye’yi etkisi altına aldı. Meteoroloji sıcaklık artışı ve çamur yağışı uyarısı yaparken, AKOM İstanbul’da sağanak ve çamurlu yağış beklediğini açıkladı. Uzmanlar bu hafta dışarı çıkanların maske takmasını öneriyor.

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Batı Afrika üzerinden gelen çöl tozu, bu hafta boyunca Türkiye genelinde etkisini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, toz taşınımının özellikle batı ve iç kesimlerde hava kalitesini olumsuz etkileyeceği belirtilirken, vatandaşların bu süreçte dikkatli olması istendi.

Meteoroloji, aynı zamanda hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirirken, çöl tozunun etkisiyle birlikte görüş mesafesinde azalma, solunum problemleri ve çamurlu yağış gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

UZMANLARDAN SAĞLIK UYARISI: MASKE TAKIN, MÜMKÜNSE DIŞARI ÇIKMAYIN

Toz taşınımının özellikle sağlık açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çeken uzmanlar, özellikle astım, bronşit ve KOAH gibi solunum rahatsızlıkları bulunan bireylerin bu dönemde dışarı çıkarken maske kullanmalarını ve mümkün olduğunca açık havada uzun süre kalmamalarını önerdi.

Göğüs hastalıkları uzmanları, toz zerreciklerinin akciğerlere ulaştığında alerjik reaksiyonlar, solunum sıkıntısı ve öksürük gibi şikâyetlere neden olabileceğini belirterek, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan toz etkisine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'DA ÇAMURLU YAĞIŞ BEKLENİYOR

Çöl tozunun etkilerinin en yoğun hissedileceği şehirlerden biri de İstanbul olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı açıklamada, bu hafta kentte bulutlu bir havanın hakim olacağını ve hava sıcaklıklarının 18 ila 23°C arasında değişeceğini duyurdu.

AKOM açıklamasında, Cuma günü itibarıyla İstanbul’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış geçişlerinin beklendiği, rüzgarların lodos yönlü esmesiyle birlikte Afrika kaynaklı çöl tozlarını da taşıyacağı belirtildi. Bu durumun, yağışların çamurlu yağmur şeklinde gerçekleşmesine yol açabileceği ifade edildi.