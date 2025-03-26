Abdulkadir Uraloğlu üniversiteli gençlerin sahur sofrasına misafir oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversite öğrencilerinin evine konuk oldu. Öğrencilerle birlikte sahur yapan Bakan Uraloğlu, “Bu ülkenin geleceği sizlere emanet. Çünkü sizler sadece bugünün öğrencileri değil, yarının mühendisleri, öğretmenleri, bilim insanları ve yöneticilerisiniz. Bizler de sizlerin bu yolu daha sağlam adımlarla yürüyebilmesi için her zaman yanınızda olacağız.” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir ziyarette bulundu.

Trabzon’da üniversite öğrencilerinin sahur sofrasına konuk olan Bakan Uraloğlu, gençlerin eğitim hayatı, üniversite yaşamı ve gelecek planlarıyla yakından ilgilendi. Sahur sonrası yapılan samimi sohbetlerde hem güldüren anlar yaşandı hem de Uraloğlu gençlerin fikir ve düşüncelerine kulak verdi.

Ramazan’ın bereketiyle misafirlerin sayısının da hızla arttığı sofrada gençlerin elleriyle hazırladığı yöresel lezzetler de yerini aldı. Ev yapımı kuymak, çiğ köfte ve bol çay eşliğinde geçen gecede sıcak ve samimi bir ortam oluştu.

“Bu Ülkenin Geleceği Sizlere Emanet”

Gençlerle uzun uzun sohbet eden Uraloğlu, “Bu ülkenin geleceği sizlere emanet. Çünkü sizler sadece bugünün öğrencileri değil, yarının mühendisleri, öğretmenleri, bilim insanları ve yöneticilerisiniz. Sizin enerjiniz, hayalleriniz ve çalışkanlığınız; ülkemizin yarınlarını inşa edecek. Bizler de sizlerin bu yolu daha sağlam adımlarla yürüyebilmesi için her zaman yanınızda olacağız.” dedi.

Ramazan’ın maneviyatını gençlerle paylaşmanın kendisi için çok değerli olduğunu da dile getiren Uraloğlu, “Bu sofralar sadece yemek yenilen değil, gönüllerin birleştiği yerler. Genç kardeşlerimizle bir arada olmak, onların düşüncelerini duymak bize güç veriyor.” ifadelerini kullandı.

Sahur buluşması, hatıra fotoğrafı ve tebessümle sona erdi. Gençler, bu anlamlı ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek bu tür buluşmaların kendileri için anlamlı ve motive edici olduğunu söyledi.