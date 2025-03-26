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İzmir'deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 65 şüpheliden 10'u tutuklandı

İzmir'deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 65 şüpheliden 10'u tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla İzmir'de düzenlenen izinsiz gösterilerde suça karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 65 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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İzmir'deki izinsiz gösterilerde polise taşlı sopalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 65 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 38'i adli kontrolle olmak üzere 55'i serbest bırakıldı.

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