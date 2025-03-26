Türk mü, yabancı mı? TFF'den Beşiktaş- Galatasaray derbisi için hakem kararı

Beşiktaş Kulübü bu maçı yabancı hakemin yönetmesini talep etti. Siyah-beyazlı kulüpten geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, TFF'ye çağrı yapılarak “Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz. Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz: Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!” denildi.