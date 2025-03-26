Türk mü, yabancı mı? TFF'den Beşiktaş- Galatasaray derbisi için hakem kararı
Trendyol Süper Lig’in 29.hatasında oynanacak olan Beşiktaş- Galatasaray derbisini Türk mü, yabancı hakemin mi yöneteceği netlik kazandı. TFF bu konuda kararını verdi.
Trendyol Süper Lig’in 29.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak.
Beşiktaş Kulübü bu maçı yabancı hakemin yönetmesini talep etti. Siyah-beyazlı kulüpten geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, TFF'ye çağrı yapılarak “Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz. Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz: Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!” denildi.
Beşiktaş'ın yabancı hakem talebi reddedildi
Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu konudaki kararı netlik kazandı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebi TFF tarafından reddedildi.
Hakem atamaları yapıldı
Öte yandan Umut Eken’in haberine göre Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig ve 1. Lig maçlarının hakemlerini atadı ve tebligatları iletti. Tüm maçlara yerli hakemler atandı.