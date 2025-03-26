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16 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi: Resmi Gazete’de yayımlandı

16 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi: Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 16 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi. Yeni düzenleme, sağlık sigortası kapsamında bu ilaçların geri ödeme şartlarını kapsıyor.

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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile 16 ilaç geri ödeme listesine alındı. Sağlık Bakanlığı, geri ödeme kapsamına giren ilaçların sayısındaki artışın, özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden hastalar için önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Yeni ilaçların geri ödeme listesine dahil edilmesiyle, bu ilaçların devlet tarafından karşılanacak kısmı artırıldı.

Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak duyurdu. 16 ilaç geri ödeme listesine alındı.

İşte Bakanlığın o paylaşımı;

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle geri ödeme listesindeki ilaçlarda güncellemeye gidildi.

➡ Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 16 ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan 8’i yerli üretim ve 5’i kanser tedavisinde kullanılıyor.

➡ Aile hekimlerimizce reçete edilebilen ve geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısı artırıldı.

➡ Aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanlarımızca düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi.

Bu kapsamda;

✅ Bazı kan sulandırıcıların, çölyak hastalığında kullanılan mama ve gıdaların, mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, lipid düşürücü ilaçların (ilgili uzman hekimlerce koyulan ilk tanı sonrasında) rapor yenilemeleri aile hekimliği uzmanlarınca yapılabilecek. Rapora bağlı olarak tüm aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek.


✅ Bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuanlar ve kremler belirlenen sürelerde aile hekimlerince raporsuz reçete edilebilecek.

✅ Kronik hastalığa bağlı olarak uzman hekim raporu gerektiren bazı ilaçların rapor yenileme süreleri uzatıldı.

Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

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