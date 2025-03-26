Hüseyin Kocabıyık AK Parti'den ihraç edildi

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, ihraç edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kocabıyık, ihraç süreci sonrası Erdoğan'la Pınarhisar Cezaevi'nde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “AK Partili olmayı utanç çizgisine getirenler utansın” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik sert eleştirileri nedeniyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na "kesin ihraç" talebiyle sevk edilen eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, bugün sosyal medya hesabından partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'nde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, partiden ihraç sürecine tepki gösterdi. Kocabıyık, paylaşımında "Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu o gün ilkokuldaydı" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN İHRAÇ KARARI VERENLER O GÜN İLKOKULDAYDI"

Kocabıyık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım. Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!”

NE OLMUŞTU?

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından, partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

“Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!”

Bu çıkışıyla gündem olan Kocabıyık, 22 Mart’ta AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na “tedbirli kesin ihraç” talebiyle sevk edilmişti.