Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bayram ikramiyesi açıklaması

SGK, milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinin 24 Mart itibari ile 3 bin lira olarak hesaplara yatırılmaya başladığını, ek ödemelerin ise en kısa sürede hesaplara yatırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da ikramiyelere ilişkin bir açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Meclis'imiz şu anda o kanun teklifini görüşüyor"

Bir gazetecinin, "Emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin lira olacaktı ama 3 bin lirada kaldı." demesi üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:

"Meclis'imiz şu anda o kanun teklifini görüşüyor. Maalesef muhalefetin tavrı nedeniyle uzadı bu kanunlar. Halkımız bunu bekliyor elbette bir an önce çıkmasını. Bu Meclis'imizin sorumluluğunda olan bir husus. İnşallah bayramdan önce bu kanun çıkıp o ilave de verilmiş olur diye temenni ediyoruz. 3 bin lirayla ilgili ödemeleri zaten başlattı Çalışma Bakanlığımız kendi takvimi içinde o ödemeleri yapıyor.

"İlave artış da ödenecektir"

Kanunun çıkması halinde fark ödemesi olarak ilave artış da ödenecektir. Tarih konusunda da Çalışma Bakanı'mız daha sağlıklı bilgi verecektir."