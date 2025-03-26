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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa ettiğini duyurdu. 

Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

Kazancı'nın, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa ettiği konuşuluyor.

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