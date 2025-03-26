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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz yerli ve milli markaları yem etmez

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin boykot listesine sert tepki gösterdi. 

Yerli ve milli otomobil Togg'un da boykot listesini alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kendini bilmezler ve köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir. Onlar boş beleş gündemlerle uğraşırken biz işimize bakıyoruz." dedi.

Erdoğan, "İnsan kaynağımızı dijital yetkinliklerle dönüştürecek yerli, milli siber güvenlik uygulamalarıyla dijital altyapımızı daha dirençli hale getireceğiz. Kuantum teknolojilerinde ülkemizin insan kaynağını ve araştırma altyapısını güçlendirecek Ulusal Kuantum Enstitüsü'nü kuracağız. Uydu üretimindeki yeteneklerimizi bir araya getirecek, uluslararası rekabet gücünü yükseltecek bir milli uyduyu sistem olarak kuracağız." açıklamalarını yaptı.

KAAN seri üretime geçecek

Erdoğan, "Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek. Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz." diye belirtti.

Erdoğan, "Nükleer enerji alanında, büyük sıçrama sağlayacak bir nükleer teknopark kuracak ve yerli modüler nükleer reaktör geliştireceğiz." dedi.

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