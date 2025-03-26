Galatasaray derbisi öncesi kriz! Beşiktaş'tan TFF'ye istifa çağrısı

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisine Yasin Kol'un hakem olarak atanmasının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı misafir edecek.

Siyah-beyazlı takım derbiye Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol'un atanmasının ardından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda "Başkanımız Serdal Adalı, birazdan Beşiktaş-Galatasaray maçına yapılan skandal hakem ataması hakkında basın toplantısı düzenleyecektir!" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın paylaşımından kısa bir süre sonra kameraların karşısına geçen Serdal Adalı son derece sert bir dille TFF'nin Yasin Kol kararını eleştirdi.

Adalı, sözlerinin devamında da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na istifa çağrısında bulundu.

İşte Serdal Adalı'nın öne çıkan açıklamaları:

"TFF'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunduk. Slavko Vincic'in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" mesajı verildi. TFF yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur."

"Derbilerde yabancı hakem ve hatta Slavko Vincic'i görmek istediğimizi söyledik. Ancak adaletimiz cevapsız kalmıştır! TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı olduğunu göstermiştir! Kimse Beşiktaş'a 'Yabancı hakemlere güvenin' baskısı yapmasın!"

"TFF DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"

"Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, sakın bize akıl vermesin! Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez! Derhal istifa etmelidir! Bu kararın altına imza atan tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum... Birazcık onurları ve gururları varsa, hepsini böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum! Bugüne kadar üslubumuza dikkat ettik ancak madem siz bu dilden anlıyorsunuz, biz de bu şekilde devam edeceğiz. Derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebi TFF'dir!"

"İSTERSE TFF BAŞKANI GELSİN MAÇI YÖNETSİN UMRUMUZDA DEĞİL"

"Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin! Bundan sonra umrumuzda değil! Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin! Bundan sonra umrumuzda değil!"

"ZORBAY KÜÇÜK DENEN ZİBİDİNN YÖNETİMİYLE BEDEL ÖDEDİK"

"Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik."

"TFF BİZİM İÇİN ARTIK YOK HÜKMÜNDE"

"Hakem kim olursa olsun Galatasaray'ı yeneceğimize inancımız tamdır. Maçta her kararın takipçisi olacağız! Ayrıca rakip takım teknik adamı ve oyuncularının da tavırlarını takip edeceğiz! TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz. TFF Yönetimi, bizim için artık yok hükmündedir. TFF, İbrahim Bey'in çiftliği haline geldi."

"Keşke Ceyhun Bey (Kazancı) ağırlığını koyup bir şeyler yapabilseydi. Ancak en azından duruşunu gösterdi, teşekkür ediyorum. Kurullardaki Beşiktaşlı üyelerden de aynı tavrı beklerim."

"Devlet büyüklerimizi bu konuları ciddi şekilde ele alarak 85 milyonumuzun en büyük tutkusu olan futbolu içinde olduğu bu bataklıktan çıkarmaya davet ediyoruz."

"Hiçbir zaman böyle bir işin içinde olmayız. (Hüseyin Yücel'in maça çıkmama önerisi hakkında) Sahaya çıkacağız ve maçı kazanacağız. Dışarıdan söylemesi kolay. Bu takımın iddiası devam ediyor."

"YASİN KOL VE RAKİP TAKIMI İZLEYECEK BİR EKİP OLUŞTURDUK"

"Yasin Kol ve rakip takımı izleyecek bir ekip oluşturduk! Maç anında hemen harekete geçeceğiz, paylaşımlar yapacağız. Hemen maç devam ederken tepkimizi göreceksiniz. Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun! Taraftar tahriklere kapılmasın!"