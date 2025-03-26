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ABD'den açıklama geldi: Türkiye'den destek istedik!

ABD'den açıklama geldi: Türkiye'den destek istedik!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşmeye dair yazılı açıklamada bulundu. Bruce, ABD'nin Ukrayna ve Güney Kafkasya'da barış için Türkiye'den destek istediğini söyledi.

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 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Bruce, görüşmede güvenlik ve ticaret alanındaki temel konularda iş birliğinin ele alındığını ifade etti.

Bruce, "Bakan Rubio, Ukrayna ve Güney Kafkasya'da barış için Türkiye'nin desteğini talep etti. Rubio, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı oluşturulan küresel koalisyondaki liderliğini takdir etti. Rubio, ne uluslararası terörizm için bir üs ne de İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri için geçiş noktası olmayan, istikrarlı, birleşik, barışçıl bir Suriye'yi desteklemek için yakın iş birliğe ihtiyaç duyulduğunu yineledi. Bakan ayrıca ikili ticarette son dönemde kaydedilen ilerlemelere dikkat çekerek bundan sonraki süreçte daha büyük ekonomik ortaklıkların kurulmasını desteklediğini vurguladı" ifadelerine yer verdi.

"ABD, TÜRKİYE İLE SON DÖNEMDE TİCARET ALANINDA İLERLEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Bakan Rubio ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her iki ülkeye de fayda sağlayacak ticaret ve güvenlik konusunda iş birliğini görüşmek üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldik. ABD, Türkiye ile son dönemde ticaret alanında ilerlemelerini sürdürüyor. Ayrıca Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki barıştan, İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı Suriye'yi desteklemeye kadar temel konularda birlikte ortaklık kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

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