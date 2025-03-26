Devlet Bahçeli, Didem Arslan Yılmaz ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ameliyat sonrası evinde istirahate devam ederken Didem Arslan Yılmaz ile telefon görüşmesi yaptı. Sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlara tepki gösteren Bahçeli, Saraçhane olaylarıyla ilgili CHP ve muhalefeti eleştirerek Cumhur İttifakı’nın bu tür provokasyonları bertaraf edeceğini vurguladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapağı ameliyatının ardından evinde istirahat etmeye devam ederken, bir yandan da telefon görüşmeleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Bahçeli, son olarak televizyoncu Didem Arslan Yılmaz ile telefonda görüştü.

BAHÇELİ'DEN ARSLAN'A: "PROGRAMLARINI BEĞENİYORUM"

'Vazgeçme' adlı programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz da Devlet Bahçeli ile görüştüğünü açıkladı. Yılmaz, "Sağlığı çok iyiydi sesi gayet iyi geliyordu. Kadir Gecesi'ni kutladı' dedi.

Ayrıca Yılmaz, Bahçeli’nin programı izlediğini ve çok beğendiğini söylediğini de iletti.

"TEDAVİ SÜRECİMLE İLGİLİ DEDİKODU KAMPANYASI VAR"

Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlara da cevap verdi:

"Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur."

BAHÇELİ'DEN CHP'YE SERT ÇIKIŞ

Öte yandan Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Düşünce hayatımızda tıpkı Süheyl Yıldızı gibi parlayan Merhum Ziya Gökalp bir defasında isabet ve itinayla ihata edilmiş şu cümleyi beyaz sayfalara dökmüştü: “Fikirleri hislerine tevafuk ve istinat etmeyen bir insan ruhen hastadır.”

Fikrinde ve zikrinde onarılmaz hasarlar bulunan kimselerin ruhen sıhhatli olmalarını beklemek işin özünde boşa kürek çekmek, boşuna zaman tüketmektir.

Saraçhane provokasyonuyla Türkiye’nin önünü kesmek için kuyruğa giren hastalıklı CHP’sinden diğer marjinal parti ve yasa dışı sol gruplara kadar alayı emel, eylem ve sözleriyle düşmanları aratmayan bir çizgide pozisyon almışlardır.

Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışı karşımızdadır.

Ülkemizin yükselen değer ve prestijinin gözle görülür şekilde hız ve ivme kazandığı bir dönemde Saraçhane komplosunu birden bire devreye alanlar Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkâr olan işbirlikçilerdir. Maske takıp polisimize taş atan, balta fırlatan, havai fişekle saldıran, asit saçan alçakların demokrasi, hukuk veya özgürlükle hiçbir ilgisi ve ilişkisi yoktur.

Zulüm 1453’de başladı diyenler Şehzadebaşı Camii’ni ve haziresini kirleten bir avuç casus aparatı, aynı şekilde paçoz ve şehir eşkıyasından başkası değildir. Camii duvarına pisleyenlerden, yakıp yıkmayı demokrasi olarak lanse edenlerden, milletimizin alın teri, helal emeği olan belediye kaynaklarını organize rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk anaforunda hiç edenlerden tarih ve adalet önünde hesap sorulmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume ve muhterem annesine edilen küfürler kimlerin köprübaşlarını tutmak için sokaklara çıktığını göstermektedir. Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur.

Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız.

Cumhur İttifakı CHP’nin muhbir ve muhabir mihmandarı olduğu çok boyutlu tahrik ve tahrip dalgasını kırmaya muktedirdir. Çünkü büyük Türk milleti yanımızdadır. Yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olup sokaklara dökülenlerin, iç asayiş ve huzur ortamını bozanların yakasından tutmak mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir.

Bin aydan daha hayırlı olan bugünkü Kadir Gecemizde, Cenab-ı Allah’tan niyazım rahmetini, merhametini ve mağfiretini milletimizden esirgememesi, milli birliğimizi ve bin yıllık kardeşliğimizi sonsuza kadar muhafaza buyurmasıdır. Vatanımızın, bayrağımızın, bağımsızlığımızın, bekamızın, mukaddesatımızın, milli ve manevi pek çok değerimizin kadrini kıymetini bilmek dileğiyle; aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin müstesna, mübarek ve muhteşem fecirlerle müjdelenen Kadir Gecesini dualarımla tebrik ediyorum."

ÖZEL'DEN YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB Başkanvekili seçilen Nuri Aslan'la basın toplantısı düzenledi. Özel, ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Bir gazeteci MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Saraçhane açıklamasını sordu. Özel şu yanıtı verdi:

"Geçmiş olsun. Sağlık diliyorum."