Nazlı Çelik paylaştı: Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacak

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan sunucu Nazlı Çelik, Kandil münasebetiyle Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü bildirerek, "Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığının gayet yerinde olduğunu bilmekten ve sesini duymaktan çok mutlu oldum." dedi.

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MHP'den 6 Şubat'ta resmi açıklama gelmiş, 77 yaşındaki Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği açıklanmıştı.

Ancak, geçirdiği operasyon nedeniyle istirahat sürecinde olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzun süredir gözlerden uzak kalması gündeme bazı iddiaları getirdi.

Son ortaya atılan iddiada ise, Devlet Bahçeli'nin entübe edildiğini ve bitkisel hayata girdiği yönündeydi.

DMM İDDİALARI YALANLADI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, geçtiğimiz günlerde, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Devlet Bahçeli entübe edildi." iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Yapılan açıklamada, Bahçeli'ye yönelik entübe iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

NAZLI ÇELİK PAYLAŞTI

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı..

Sunucu Nazlı Çelik, Kandil Gecesi nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Çelik, görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MESAİSİNE BAŞLAYACAĞINI İLETTİ"

Nazlı Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kandil münasebetiyle telefonla görüştüğüm Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığının gayet yerinde olduğunu bilmekten ve sesini duymaktan çok mutlu oldum. MHP Lideri Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti.