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İBB soruşturmasında yeni gelişme: CHP'li 2 ismin dosyası ayrıldı

İBB soruşturmasında yeni gelişme: CHP'li 2 ismin dosyası ayrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında yaşanan olaylarda, Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret eden 206 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, CHP'li vekiller Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer hakkında inceleme başlatılırken, milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları çerçevesinde İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB binası ve bazı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından 206 şüpheli gözaltına alınmıştı.

CHP'Lİ İKİ MİLLETVEKİLİNİN DOSYALARI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ 

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer haklarında, bilgi, belge ve tanık beyanları sonucunda soruşturma yürütülmesi gerektiği belirtildi. Ancak ilgili şahısların milletvekili olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturma evrakları ayrıldı. Soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında olduğu gerekçesiyle ayrılan dava dosyaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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