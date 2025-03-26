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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Çıkışta konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun görüşmeye defter ve kalemle geldiğini belirtti.

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Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekrem Bey'i gayet moralli gördüm. Moralli olmasının temelinde yatan kendisinin haklılığına olan inancı. Mücadelesinde, davasında haklı." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ SORULARI YANITLADI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası cezaevi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"GAYET MORALLİ GÖRDÜM"

İmamoğlu'nu moralli gördüğünü belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Ekrem Bey'i gayet moralli gördüm. Moralli olmasının temelinde yatan kendisinin haklılığına olan inancı. Mücadelesinde, davasında haklı. Bu ortamda cezaevine girmek özellikle İBB Başkanı iken doğru değil. Demokrasi açısından da insan hakları açısından da doğru bir davranış değil.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA GELECEĞİM"

Türkiye meselelerini konuştuk, Kendisi bazı notlar aldı zaten defteriyle gelmişti. İnsanlık tarihi adalet mücadeleleri tarihidir. Bizim görevimiz bu ülkeye gerçek anlamda adaletin gelmesi. Bu mücadeleye haksızlık kazandıracak bir eylemden de kaçınmak gerekiyor. Bizim gibi düşünmeyenler de bu ülkede adaletin olmasını isterler. Silivri'de çok sayıda saygın insan yatıyor. Önümüzdeki hafta da geleceğim ve Ekrem Bey dışında başkalarını da ziyaret edeceğim."

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