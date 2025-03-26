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İstanbul'daki provokasyonlarda tutuklanan kişi sayısı açıklandı!

İstanbul'daki provokasyonlarda tutuklanan kişi sayısı açıklandı!

İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrası İstanbul'da yapılan izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 575 şüpheliden 178'i tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte çıkan olaylarda 676 kişinin suça karıştığı tespit edildi.

24 ŞÜPHELİNİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerden 7'sinin terör örgütü DHKP/C, 9'unun terör örgütü PKK/KCK, 4'ünün terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütü MLKP, 3'ünün ise terör örgütü TKİP'le ilişkili olduğu, 5 zanlı hakkında ise suç kaydı olup terör örgütü bilgisi bulunmadığı belirlendi.

EYLEMLERDE GÖZALTINA ALINAN 178 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 575 şüpheliden 23'ü hakkında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde arşiv kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Firar durumda olan 101 zanlının 6'sının ise terör örgütleriyle bağlantısının bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilenler arasında yer alan 178 şüphelinin sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına hükmedildi.

Hakimlik, 124 şüpheli hakkında 38'ine "konutu terk etmeme" şeklinde olmak üzere adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında 273 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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