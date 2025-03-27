Devlet Bahçeli mesaisine ne zaman başlıyor tarih belli oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. tv100'e konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin bayram sonrası mesaisine başlayacağını söyledi.Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesaisine tekrar döneceği tarihe belli oldu. tv100'e özel açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir söz konusu tarih için bayram sonrasını işaret etti.
tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par canlı yayında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den aldığımız yeni bir bilgiye göre 'Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır.' dedi."