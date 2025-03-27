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Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek

Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın "yabancı hakem açıklamalarına" destek verdi.

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Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal başkanın bugün yaptığı açıklamalarının ekseriyetine imzamı atarım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiğini hatırlatarak Beşiktaş-Galatasaray müsabakası için yabancı hakem talebini reddeden Türkiye Futbol Federasyonuna istifa çağrısında bulunmuştu.

Adalı, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi için hakem Yasin Kol'un atanmasını sert sözlerle eleştirmişti.

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