BIST 9.650
DOLAR 38,01
EURO 41,17
ALTIN 3.700,64
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "182 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstatistik Konseyinin üye yapısı yeniden düzenlendi.

Konsey, başkanın başkanlığında, bakanlıkları temsilen en az genel müdür düzeyinde birer üye ile birçok kurumun temsilcilerini de içerecek şekilde değiştirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatında "Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı"nın adı "Emlak Daire Başkanlığı" olarak değiştirilirken, Proje ve Yapım Daire Başkanlığı, Vakıf Eğitim Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere 3 yeni daire başkanlığı kuruldu.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde de "Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı" kuruldu. Kararname ile kurulan başkanlıkların görevleri detaylandırıldı.

Yapılan bu düzenlemelerle ilgili olarak kararname ekinde yayımlanan cetvellerde yeni kadrolar da ihdas edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yolcu taşımacılığında yeni dönem! TBMM'de kabul edildi, yasalaştı
Yolcu taşımacılığında yeni dönem! TBMM'de kabul edildi, yasalaştı
Avcılar'da eski eşini ve kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti
Avcılar'da eski eşini ve kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti
Elazığ'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Elazığ'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Uludağ'da otel yangını 2 can kaybı var şampiyon kayakçıdan acı haber
Uludağ'da otel yangını 2 can kaybı var şampiyon kayakçıdan acı haber
Emekli bayram ikramiyesi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı
Emekli bayram ikramiyesi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Kartalkaya’daki otel yangınında 3 kişi daha tutuklandı
Kartalkaya’daki otel yangınında 3 kişi daha tutuklandı
Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı bereketin yüzyılı olacak
Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı bereketin yüzyılı olacak
Bakan Fidan, ABD'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak etti
Bakan Fidan, ABD'de SETA Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak etti
Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'li yöneticileri sert bir şekilde eleştirdi
Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'li yöneticileri sert bir şekilde eleştirdi
ABD’de İsrail soykırımını eleştiren Türk öğrenciye gözaltı
ABD’de İsrail soykırımını eleştiren Türk öğrenciye gözaltı