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İstifa sonrası yeni isim! TFF duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstifa sonrası yeni isim! TFF duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'nın istifasının ardından yönetim kurulu asıl üyeliğine Tahir Ediz Kıray getirildi.

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TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet veren Sayın Ceyhun Kazancı görevinden istifa etmiştir. Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz. Boşalan yönetim kurulu asıl üyeliğine, yönetim kurulu yedek üye Sayın Tahir Ediz Kıray'ın getirilmesine karar verilmiştir. Sayın Kıray'a görevinde başarılar dileriz." denildi.

Ceyhun Kazancı,  yaptığı yazılı duyuruda "TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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