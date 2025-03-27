Dilek İmamoğlu: Ekrem'in davası artık bir sembol

Dilek İmamoğlu, The Economist’e yazdığı makalede, eşi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının hukuka ve demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı: “Bu bir sindirme çabası değil, toplumsal uyanışın başlangıcıdır. Fikirler asla hapsedilemez.”

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk kez konuşan eşi Dilek İmamoğlu, yaşanan süreci, eşinin siyaset yolculuğunu ele aldığı kapsamlı bir yazıyla kamuoyuna seslendi.

Dilek İmamoğlu, "Bir Cumhurbaşkanı, bir adayın hapse atılmasıyla demokrasiyi yenemez" diyerek, eşine yönelik yürütülen baskıların toplumsal direnci ve adalet talebini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

“HEDEF SUSTURMAK AMA SONUÇ: MİLYONLARIN UYANIŞI”

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde geniş yankı uyandıran tutuklama kararı, yalnızca siyaset sahnesinde değil, toplumun her kesiminde ciddi bir tepkiyle karşılandı. Dilek İmamoğlu, bu gelişmenin halkta büyük bir öfke ve derin bir üzüntüye yol açtığını dile getirdi.

“Ekrem’in tutuklanması, onu ve toplumu sindirmeyi amaçlıyordu. Ancak tam tersi oldu; Türkiye’nin dört bir yanındaki insanlar ayağa kalktı. Bu süreç, yalnızca bireysel bir adaletsizlik değil; hukuk devletinin çöküşünün, ifade özgürlüğüne yönelik baskıların ve iktidarla halk iradesi arasındaki derin uçurumun sembolü haline geldi” ifadelerini kullandı.

“CHP’NİN BAŞARISI, HALKIN ‘YETER’ DEMESİNİN SONUCUDUR”

İmamoğlu’nun siyasi kariyerinin anlatıldığı yazıda, 2019’da İstanbul seçimlerini kazanarak iktidarın en güçlü kalelerinden birini alan İmamoğlu’nun, o tarihten itibaren sistematik olarak hedef alındığına dikkat çekildi. Dilek İmamoğlu, eşinin son yıllarda artan baskıların hedefi olduğunu, ancak buna rağmen halkın desteğini hiç yitirmediğini söyledi.

“2024 yerel seçimlerinde CHP’nin birinci parti olması, halkın artık bu baskıcı düzene ‘yeter’ dediğini açıkça gösteriyor. Ekrem’i durdurmak için önce itibar suikastı başlatıldı, ardından hukuki engeller kondu. Son olarak, 31 yıl önce kazandığı üniversite diploması geçersiz sayılarak adaylığının önüne set çekilmeye çalışıldı.”

“İMAMOĞLU, MİLYONLARIN ADALET VE EŞİTLİK TALEBİNİN SİMGESİDİR”

Türkiye’nin ekonomik darboğaz, eğitimdeki çöküş ve artan göç dalgasıyla sarsıldığını vurgulayan Dilek İmamoğlu, bu kriz ortamında halkın değişim arzusunun daha da belirginleştiğini söyledi. “Ekrem, CHP'nin ön seçiminde milyonlarca yurttaşın desteğini aldı. O artık sadece bir siyasi figür değil; milyonlarca insanın adalet, liyakat ve eşitlik talebinin simgesidir” dedi.

Eşiyle birlikte mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Dilek İmamoğlu, kadınlardan, annelerden, öğrencilerden ve işçilerden aldığı dayanışma mesajlarının bu yolda en büyük güç kaynağı olduğunu belirtti.

“FİKİRLER HAPSEDİLEMEZ, VİCDAN SUSTURULAMAZ”

Yazısında adaletin hapsedilemeyeceğini vurgulayan Dilek İmamoğlu, “Zorlukların farkındayız. Ama bireyleri hapse atarak fikirleri susturamazsınız. Vicdanlar demir parmaklıklarla sınırlandırılamaz” diye konuştu.

Son olarak Türkiye’nin geçmişte de karanlık dönemlerden geçtiğini hatırlatan Dilek İmamoğlu, “Bu ülke defalarca demokrasi sınavı verdi. Bugün de halkın kararlılığı ve iradesiyle bu süreci aşacağız. Bunu sadece Cumhuriyet’in kurucularına değil, sokaklara çıkarak daha iyi bir Türkiye talep eden her yaştan yurttaşa borçluyuz” ifadelerini kullandı.