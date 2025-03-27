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CHP'li başkan Gençliğe Hitabe'yi yanlış okudu, protestocular yuhaladı! O anlar gündem oldu

CHP Ankara Mamak İlçe Başkanı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni protestocularla birlikte okurken büyük bir hata yaptı. Başkan "Şerait" yerine "Şeriat" deyince protestocular buna çok öfkelendi. Uzun bir süre hep bir ağızdan başkanı yuhaladılar.

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CHP Ankara Mamak İlçe Başkanı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okurken  protestocular da onunla birlikte tekrarladı. Başkan Gençliğe Hitabe'yi okurken büyük bir hata yaptı, "Şerait" yerine "Şeriat" dedi.

CHP'li ismin Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni yanlış okuduğunu fark eden protestocular bu duruma tepki gösterdi.

Protestocular önce "şerait", "şerait" diyerek başkanın hatasını düzeltti ardından da hep bir ağızdan başkanı yuhaladı. 

Milletvekili kalabalığı sakinleştirmek istese de başarılı olamadı

Bunun üzerine Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer öfkeli kalabalığı sakinleştirmek için devreye girdi. Taşcıer, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla 'yuh' seslerini sonlandırmak istedi ancak başarılı olamadı.

Islıklar ve tepkiler dinmek bilmedi. Ardından başka bir CHP yöneticisi mikrofonu alıp farklı bir slogan denese de sonuç değişmedi; kalabalık yuhalamaya devam etti.

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