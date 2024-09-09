Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin korsan yeminiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Ankara Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren kiritik toplantıda önemli konular ele alındı.

"Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"(Teğmenlerin yemini) Milletimizin göz bebeği ve peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan her adımın yanındayız. Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız.

Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor.

Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir. Tahkikatı çok boyutlu şekilde yürütüyoruz.

Yeni anayasa

Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur.

İsrail'in Mescid-i Aksa planı: İit toplanmalı

İsrail hükümeti işgal politikasını Mescid-i Aksa'yı da içine alacak şekilde genişletmek istemektedir. Her fırsatta Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. İslam İşbirli Teşkilatı'nın liderler seviyesinde toplanması aciliyet arz ediyor. Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigane kalması düşünülemez.

Narin cinayeti

Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım.

Ayşenur'un öldürülmesi

Ayşenur Ezgi Eygi'nin kanının yerde kalmaması için her hukuki adımı atacak, İsrail'le mücadeleyi en üst düzeyde Adalet Divanı'na da müracaatla devam ettireceğiz.

Enflasyonda düşüş

Hayat pahalılığın vatandaşlarımızın hayatında sebep olduğu sorunları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içindeyiz. Enflasyonda haziranda başlayan ağustosta da devam etti. Son 3 ayda yıllık enflasyon 23,5 geriledi. Ekonominin kırılganlığını önemli ölçüde azalttık. Para, maliye ve gelirler politikalarını uyumla yürüterek, tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak yine başaracağız.

Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek. Enflasyon düştükçe yatırım ortamı iyileşecek, rekabet güçlenecek ve istikrarlı yüksek büyüme olacak. Bu yılı yüzde 3,5'luk bir büyümeyle kapatmayı ve 2025-2027 döneminde büyümede kademeli bir artış görmeyi öngörüyoruz. Türkiye ekonomisi bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak, çok farklı bir lige yükselecektir."